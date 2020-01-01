瓜帅直言难激活斯通斯 不懂其为何打不够比赛

瓜迪奥拉坦言自己也不清楚为什么斯通斯无法保持稳定，但他相信多上场比赛肯定能帮助英格兰国脚激发自己的全部潜能。

本赛季至今，斯通斯只为曼城在各项赛事中出场12次，断断续续的伤情也限制了他的出场时间。

虽然在12月7日的曼市德比中再次受伤，但他目前已经康复，并且在新年2-1击败埃弗顿的比赛中进入了大名单，可以出战周末的足总杯第三轮。

瓜迪奥拉在赛前新闻发布会上也谈到了这名英格兰国脚的情况，他说道：“他的情况正在一点点变好，他现在还不是最佳状态，但他已经可以在明天踢上一会比赛。”

“他必须保持健康，或许两三场比赛后，他又会崩盘，无法上场。”

“我们希望帮助他，从我们三年半前来到这里的那天开始，我们就在尽力为他提供帮助。”

“他的确很有能力，但想要成为世界最佳中后卫，你必须打满一整个赛季，每三天就要进行一场比赛。”

“想要激发出他的潜能很难，他必须能够稳定地打上比赛。最近三个半赛季，他都没能做到这点。”

“很难知道为什么会这样。有时候当你遇到很棘手的伤病，比如说拉波尔特这个赛季，或者京多安的处子赛季，有时候你就是不走运，也比如门迪来的第一年。这就是会发生，你知道，就是倒霉。”

“但斯通斯的情况我就不知道了。他这么年轻，我不知道为什么他做不到，为什么我们做不到，让他在一段较长的时间内成为球队常规选择。”

“他还很年轻，作为一名球员，他还有未来在等着他。这都要取决于他自己，未来在啊的手里，是否要成为世界最佳，都掌握在他的手里和脑子里。”