瓜帅盛赞两新人中卫：贡献良多的超凡人类

这对年轻的防守二人组帮助球队进入了联赛的第四轮，这让他们的主帅非常高兴。

曼城主帅瓜迪奥拉称埃里克·加西亚和泰勒·哈伍德-贝利斯是超凡的人类，因为他们帮助曼城进入了联赛杯第四轮。

曼城在周二面对英冠球队普雷斯顿，加西亚和哈伍德-贝利斯帮助曼城3-0大胜，斯特林和热苏斯的进球以及莱德森的乌龙球帮助曼城轻松取胜。

随着拉波尔特和斯通斯的缺阵，曼城的后防危机使得奥塔门迪成为他们在队长孔帕尼离开后唯一的中卫。

然而加西亚和上演成年队首秀哈伍德-贝利斯在对阵普雷斯顿的比赛中给曼城留下了深刻的印象，他们证明了自己可以为球队上场，如果曼城想卫冕国内三冠王的话。

瓜迪奥拉在赛后接受天空体育采访时说：“我们在与英冠第三名球队的比赛中表现强硬，我们踢得非常好。我很高兴埃里克·加西亚和泰勒·哈伍德-贝利斯在后防，他们帮助了我们很多。他们配合得很好，他们非常适合对方，他们每个周末都在青训学院踢球。他们是具有良好心态的超凡人类。我很高兴。”

曼城在上周末的联赛中18分钟就打进5球，而本场比赛普雷斯顿坚持了19分钟才丢球。

“我们没有让大家失望。”普雷斯顿主帅亚历克斯·尼尔说：“前20分钟我们踢得很好。我们为了第一个丢球而追赶。他们打进的都是高质量的进球。他们的进球是我们谈论过的。但是当你和他们的速度对抗时，说要阻止他们是一回事，做这件事是另一回事。我们不能对自己太苛刻。曼城是一支更好的球队。他们的锋线对任何一支英超球队来说都是可怕的。我们需要从我们做得好的地方汲取积极的东西，并把它们带到周六。”

曼城目前落后英超领头羊利物浦5分，他们将在周六客场挑战埃弗顿。