瓜帅盛赞丁丁：他能看到别人看不到的东西

在饱受伤病困扰的赛季之后，这位比利时球星已经在2019-2020赛季打入2球并助攻7次。

曼城主教练瓜迪奥拉表示，他很高兴凯文·德布劳内在经历了2018-19赛季的伤病打击后回到了最佳状态。

德布劳内上赛季表现不佳，在他19场英超比赛中仅贡献2球和2次助攻。但是在2019-2020赛季，比利时人已经有2个进球和7次助攻，他已经把伤病问题抛诸脑后，在本赛季打出强势的开局。

德布劳内最新的明星表现出现在周六，他在8-0大胜沃特福德的比赛中攻入1球并助攻2次。

这位28岁的球员在又一次出色的表现后得到了主教练对他的赞扬。

“凯文有时候是一个特别的球员。”瓜迪奥拉告诉曼城官方网站：“他能看到其他人在场上甚至场外看不到的东西。有时他连简单的球都传丢了，让我很沮丧。他怎么能失去他的实力呢？但是他是一个非常有天赋的球员，他拥有前场的视野和高质量的射门。对凯文来说，这取决于他的心情。有时候他的状态很差，但是当他开心的时候，他是一个不可思议的、梦幻般的球员。我们非常想念他。我们有一个不可思议的赛季，赢得了四个冠军，但是我们非常想念他。他是一个特别的球员。我很高兴他在这里。”

瓜迪奥拉很高兴看到曼城从对阵诺维奇的失利中恢复过来，他说他们在那场失利后“很痛苦”。

瓜迪奥拉说：“足球、体育、生活都有不好的时候。关键是你如何处理他们，如何应对。在5-0的比分下比赛很容易。我本来就能做到。这不是重点。关键是在糟糕的时刻。我知道在哈尔科夫和今天会发生什么。我不想太自以为是，但我知道这一点，因为他们已经这样做了两个赛季。我和他们很亲近。我看到在对阵诺维奇后他们没怎么说话。他们很伤心，我很喜欢（这种态度）。在长途汽车和飞机上，他们没有说话。这是个好兆头。他们受苦受难，这是好事。”