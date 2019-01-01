瓜帅：欧冠出局令人心痛 但要化悲伤为动力

曼城主帅瓜迪奥拉要求球员们将欧冠出局的伤痛转化为前进的动力，鼓舞球队在英超冠军争夺战中击败利物浦。

北京时间4月20日，曼城将在本周末的英超联赛中主场迎战热刺，这距离他们被热刺从欧冠四分之一决赛中淘汰出局还不到72小时。

尽管曼城在周中的伊蒂哈德球场4-3击败了热刺，然而双方两回合总比分4-4，曼城因为没有客场进球而惨遭淘汰，最令曼城伤心的时刻莫过于比赛补时阶段斯特林的绝杀进球被VAR取消。

如果曼城在周末英超联赛中击败热刺，他们将在还剩4场联赛的情况下以1分优势超越利物浦登顶积分榜。

“周末比赛之前，我并不确定球员们会做出什么样的反应。我们在往常的赛事中也曾被淘汰，但球员们重新回到赛场上都做出了出色的回应，而这一次我真得不知道，”瓜迪奥拉说。

“如果你认为这比赛没有造成伤害，或者说直接忘掉它，我想说没办法做到。我希望球员们清楚周中的比赛中他们付出了一切。这种受伤的感觉会持续很久，我们需要适应并接纳。”

“但我们也为拥有这种感觉而感到幸运，现实中你并不会总经历这种事情，整个过程大起大落。这场比赛会存在于我们的脑海中，但在回顾时，这更有助于我们继续前行。球员们已经淋漓尽致的展示了他们的能力，他们未来也有能力夺回他们应该得到的，这个赛季或许无法实现，但可以是接下来的赛季或者未来三四年里。”