瓜帅：桑乔不会回归代替萨内 重建对俱乐部是正常现象

瓜迪奥拉表示，桑乔不太可能回到曼城，因为“他不想待在这里”。

瓜迪奥拉并不打算将多特蒙德边锋杰登·桑乔带回曼城，代替即将离队加盟拜仁的勒鲁瓦·萨内，他认为俱乐部出现人员离队和重建是正常现象。

从最初的4900万欧元上涨到6000万欧元之后，曼城接近与拜仁幕尼黑达成协议，这位德国边锋看起来非常接近回归德甲，成为慕尼黑安联球场的一员。

萨内因为伤病错过了本赛季的大部分比赛，而在联赛重启之后他终于得以复出，再次身披曼城球衣出战。而在很久之前，他就一直被与拜仁联系在一起，从现在的情况来看，他可能已经踢完了自己蓝月亮生涯的最后一场比赛。

其他球队

在他离队之后，瓜迪奥拉势必要引进一位新边锋来代替这位德国国脚的位置，多特蒙德边锋桑乔被外界视为肯定的引援之一，不过这一切都被西班牙教头否认。

为了得到在一线队出场的机会，桑乔在2017年离开曼城加盟了多特蒙德，并很快在德甲扬名立万，成为了全欧最炙手可热的球星之一。

这位英格兰球星被认为可能会在今夏离开威斯特法轮球场，曼联和其他豪门都是他潜在的下家，不过瓜迪奥拉认为他并不会回到曼城。

“不，当初是他自己做出了离开的决定。”瓜迪奥拉在谈到桑乔时表示。“既然如此，他为什么会决定回来呢？”

“当时我们都希望他能够留队，就像埃里克·加西亚和菲尔·福登一样。他的所作所为就和现在的勒鲁瓦·萨内一样，所以当他决定加盟多特蒙德的时候，讨论并没有打算在一年之后回到曼城。”

“他不想待在这里，所以我认为他不会再想回到曼城。”

“实际上，俱乐部一直将他们当做重要球员，不过他们自己下定决心离开了这里。”

“他们不想待在这里，这就是桑乔的情况，和萨内差不多，不过桑乔当时效力于青年队，但和萨内的情况是一样的。”

“我已经不止一次说过这样的话，如果一位球员不想留下，他们就必须离开，因为如果他们在这里不开心，我们就不可能让他们发挥出作为球员最好的一面。”

瓜迪奥拉承认曼城在转会市场上还有很多工作要做，这位西班牙教头表示:“这是另一个过程的一部分。”

“我们希望和那些在过去十年里为俱乐部做出贡献的球员们在一起。我们在这十年中提高了很多，不过有时我们必须用新援去替代他们，对待萨内和桑乔都是如此。”

“在某些位置上，曼城需要重建——这不是因为我们缺乏实力，而是因为孔帕尼和大卫·席尔瓦都在或者将在合同到期后离开球队。”

“还有费尔南迪尼奥和阿圭罗，下赛季他们也将进入合同的最后一年，我们不知道他们会不会续约，所以从某种程度上来说，我们需要进行引援来进行重建。”

“但这不是灾难或坏事，这是球员年龄增长的一部分，属于正常现象，对所有球队而言都是如此。”