瓜帅明确自己未来 曼城不赶我不会走

瓜迪奥拉在近日采访时明确驳斥了有关自己帅位的传闻，他表示将继续履行与曼城的合同。

瓜迪奥拉在近日采访时明确驳斥了有关自己帅位的传闻，他表示将继续履行与曼城的合同。

尽管够力足球曾多次指出切尔西主帅萨里已接近执掌尤文图斯帅位，但AGI等意大利经济类媒体却不断表示即将入主斑马军团的实际上是曼城主帅瓜迪奥拉。除此之外，《每日镜报》等媒体还在近日表示执教曼城让这位西班牙教头心力交瘁，渴望休息。针对这样的传闻，瓜迪奥拉本人在接受媒体采访时予以了明确否认。

“选择暂时休息还是加盟尤文图斯？我不需要休息，类似尤文的传闻也是每天都有，这没有什么好回应的。我和曼城还有两年合同，只要他们不赶我走，我就会继续留在这里。”

除了外界关注的执教问题，瓜迪奥拉还回应了有关欧冠的话题。

“欧冠？有很多优秀球队进入了这项赛事，因此赢得欧冠是一件非常困难的事。如果你赢下很多比赛，球迷们会在周一周二的时候非常开心。我认为如果能够尽可能多得赢下的冠军，那才是最重要的。赢得联赛冠军本身就意味着一个非凡的赛季。”

当然，在自身传闻以外，瓜迪奥拉还谈到了近期的热门话题，巴尔韦德继续执教巴萨以及皇马签下阿扎尔。

“巴尔韦德备受批评是因为没能夺得欧冠，毕竟从现在的舆论氛围来看，如果你没能赢下所有冠军，那你的工作就做的很烂。不过对比下20年前的情况，那时候并不会如此。”

“要知道巴萨在联赛中面临诸多强大对手，皇马、马竞、塞维利亚、瓦伦西亚和塞尔塔，强敌环饲的情况下夺得联赛冠军已经很让人难以置信了。”

“至于皇马签下阿扎尔，他们得到了一位非常出色的球员，这就能看出实际上曼城并不是唯一一支进行大手笔引援的球队。”