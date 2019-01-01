瓜帅：明年英超联赛的争冠对手不止利物浦一家

曼城主帅希望他的球队不要自满，尽管他们在2018-19赛季的联赛中占据了主导优势。

瓜迪奥拉说，曼城下个赛季将从零开始，并警告说，他的球队要对付的不仅仅是与利物浦的“让人惊讶的竞争”。

在本赛季的最后一天，曼城以一分险胜利物浦，夺得英超冠军。此前，两家俱乐部在联赛中展开了一场非同寻常的冠军争夺战，共积195分。

曼城还赢得了联赛杯和足总杯，成为第一支完成国内赛事三冠王的球队。

在这个几乎完美无缺的赛季中，唯一令人失望的是在欧冠四分之一决赛中输给了托特纳姆，终结了球队取得四冠王的希望。

热刺继续挺进决赛，但在周六的马德里被利物浦以0-2的比分击败。曼城的联赛夺冠对手也能以捧杯结束本赛季。

这两支球队有望在下个赛季再次成为冠军争夺战的主角，但是瓜迪奥拉在曼雷萨和皇家马德里的篮球赛上对记者说，曼城在争夺冠军的战斗中会有很多对手。

“争夺冠军的竞争非常激烈，但不仅仅是和他们(利物浦)，还有另外五支强队，这就是英超联赛如此艰难的原因，”他说。

“下赛季我们将从零开始，看看会发生什么。”

这位前巴萨主帅还回答了有关现任红蓝军团主教练巴尔韦德的问题，后者在诺坎普的未来正受到密切关注。

这位55岁的教练在欧冠半决赛中耻辱地输给利物浦后压力很大，巴萨在第一回合以3-0获胜，但在安菲尔德的第二回合以0-4惨败。随后，加泰罗尼亚巨人队在塞维利亚与瓦伦西亚的国王杯决赛中又一次尝到了失败的滋味。

但巴萨在西甲卫冕成功，瓜迪奥拉也表示支持巴尔韦德。

他补充说：“除了我们之间的伟大友谊，埃内斯托也是很了不起的一位教练。”

“他做得很好。虽然他输掉了冠军联赛，但我们都输了。

“(他执教的)球队已经连续赢得两个联赛冠军，他们的足球踢得很好，我很高兴他能留下来。”

“巴塞罗那继续执行他的风格的足球。”