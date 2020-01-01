瓜帅斥责曼城后防：别让扎哈跑起来 就这么简单

西班牙人对他的球队在后场的斗志很满意，但是看到他们在最后时刻被扳平比分时却很愤怒。

曼城主帅瓜迪奥拉对球队在周六阿提哈德球场2-2战平水晶宫的糟糕防守表示遗憾。

阿圭罗适时地头球攻门，让瓜迪奥拉的球队在最后时刻反超比分，但是扎哈突破斯通斯后迫使费尔南迪尼奥打进乌龙球。

瓜迪奥拉在赛后的新闻发布会上说：“我们必须避免我们在第二个丢球上犯的错误。不要让扎哈跑起来，就这么简单。但我们让他跑起来了。”

“不（这不是注意力不集中），这是一个决定。专注总是存在的。我们将解决它并改进它。在这些位置上，我们需要有四人后卫，不能让他们进行反击。”

虽然他并没有特别指出这位英格兰国脚的名字，但这似乎是对斯通斯作为一个经常缺乏状态和体能的中后卫所做的谴责。

在他对扎哈最后的绝望追逐中，斯通斯的膝盖出现了问题，但是瓜迪奥拉并没有对他的身体状况进行更新。

“我没去看医生。现在我们将拭目以待。”他说。

利物浦将在周日对阵曼联，如能获胜他们将进一步拉开和曼城的差距。

“在过去的几周里，我已经回答了这个问题几百万次了。”他补充道：“也许我会去看，也许我会去谢菲尔德联。我不知道。”

曼城以为他们在0-1落后时获得了一个点球，斯特林的传中打在了里德瓦尔德的手臂上，但是裁判格拉汉姆·斯科特却通过VAR推翻了他的决定。

瓜迪奥拉谈到了这一事件：“老实说，我不知道手球的规则。它看起来像手，但是……”