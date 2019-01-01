瓜帅承认曼城需要欧冠胜利：足球总会给你机会

冠军球队在四分之一决赛阶段就被淘汰了，主教练承认他的球队如果不能继续取胜就不能被认为是伟大的球队。

瓜迪奥拉说，他承认曼城在赢得欧冠之前不应被看做是历史上最伟大的球队之一。

去年5月，曼城在国内联赛、足总杯和联赛杯上取得了史无前例的三冠王战绩，加上他们在前一年打破了联赛冠军的积分纪录。

但他们在欧冠八分之一决赛中被热刺以客场进球的优势淘汰出局，这是自瓜迪奥拉在2016年执教以来，他们第三次未能超越这个阶段。

西班牙人相信，尽管差距很小，但他的球队要想获得欧洲足球的最高奖项，才能加入历史上最伟大的球队的行列。

“足球总是会给你另一个机会。人们说，在赢得冠军联赛之前，我们不能被看做是最伟大的球队之一。没关系，我们接受挑战。”

“十年前，没有人会想到这家俱乐部能赢得英超冠军。现在人们开始谈论冠军联赛。这是第一步，很好。”

“如果这一切在下一季发生，那就是下一季。有我或没有我，有这群人或另一群人。也许有一天它会发生。如果没有发生，那就太不幸了。但我们会努力做到的。”

曼城在四分之一决赛第二回合对阵热刺的比赛中，凭借斯特林的两粒进球扭转了3-1落后的局面。

但是托特纳姆热刺的费尔南多·略伦特的进球，以及斯特林在补时阶段进球的取消，使得曼城连续第二个赛季在八强中出局。

瓜迪奥拉说:“我以一丁点的优势赢得了很多奖项。而我们在这场比赛中以一丁点的优势输给了热刺。”

“现在，我们是世界上最幸福的一群人。与此同时，我们也意识到如果我们再这么做下去，可能会失去联赛冠军。”

“在第二回合的比赛中，我曾带队以一脚射门中目标而赢得过欧冠半决赛，而同样对阵切尔西，我曾经也有过30次射正的数据却输掉了比赛。因此，你必须尽可能地去控制。”