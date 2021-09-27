瓜帅：我只希望B席快乐 无论是在曼城还是其他球队

这名葡萄牙国脚在2021-22赛季有了一个积极的开局，但他的未来仍然受到质疑

贝尔纳多-席尔瓦在2021-22赛季初成为曼城的明星，他目前的合同还有4年，但瓜迪奥拉承认这位葡萄牙中场可能会离开。

这个夏天，关于B席在瓜迪奥拉的计划中扮演什么角色的问题成为了人们讨论的热点。

新赛季至今，他在曼城的六场英超比赛中首发了五场，在对阵莱斯特城的比赛中进球，并在1-0战胜切尔西的比赛中发挥了重要作用。

瓜迪奥拉说道：“我只希望B席开心，不管是在这里还是在其他地方，我只想让他开心，因为他配得上最好的。”

“他很有直觉——后腰不是他熟悉的位置，但他清楚地知道如何在那个位置上踢球，以及如何预测将会发生什么，无论是有球状况还是无球状况。”

“对阵诺维奇时他表现出色，对阵阿森纳时他表现出色，对阵南安普顿时他表现出了全队的水平——也就是不好——但对阵切尔西时他表现得如此出色并不令人惊讶。我们看过多少次了？他对我们来说是一笔不可思议的签约，因为他是一个非凡的球员。”

“我永远不会忘记我们赢得的第二座英超冠军，那个赛季球队拿到了98分，那个赛季他是英格兰最好的球员，他虽然只获得了提名，但他就是最好的。”

“那个赛季之后他的表现有所下滑，他不在自己最熟悉的位置，但现在他回来了，希望他可以帮助我们。”

“如果他最终决定离开，我唯一能说的是，得到B席的人或俱乐部将得到世界上最好的球员之一。他是否比之前更快乐了？如果他不快乐，他就不能有这样的表现，这是不可能的。”