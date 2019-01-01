瓜帅感谢球员们在阿尔特塔离开后对自己支持

主教练对他的球队在这名37岁的教练前往阿森纳后的反应很满意。

在英超联赛主场逆转战胜莱斯特城的关键比赛后，瓜迪奥拉感谢曼城球员对他的支持。

瓜迪奥拉的助理教练阿尔特塔的离开前往加盟执教阿森纳，这打乱了他周六在伊提哈德球场的比赛。

阿尔特塔是带领曼城令人印象深刻地两次取得英超冠军的幕后工作人员之一，但他们在没有37岁的阿特塔的首场比赛中以3-1战胜了蓝狐。

马赫雷斯在对阵老东家的比赛中扳平了杰米·瓦尔迪的首球，京多安的点球和热苏斯的近距离射门帮助球队在各项赛事中取得了四连胜。

瓜迪奥拉已经确认他不会立即寻找阿特塔的替代者，他对球队的高水平表现表示感谢。

瓜迪奥拉在新闻发布会上说:“我们在有球和无球的情况下都取得了令人难以置信的成绩。”

“瓦尔迪在场上总是很危险的，但是我们一直处于一个很高的水平。”

“非常感谢球员们对我的支持。我们努力让球员们相信这是我们想要的球队。

“对阵莱斯特这样的球队，我们进了三个球，我们本可以进更多的球。这对球员的实力和心态来说意义重大。”

凯文·德布劳内为热苏斯的决胜进球送出了关键助攻，而瓜迪奥拉对这位球队的当家球星，以及前狐狸队前锋马赫雷斯赞不绝口。

“我们对凯文没有任何怀疑，”瓜迪奥拉补充道。“我们不能指望他每三天就为我们赢得一场比赛。”

“这不仅仅是有球，而是没有球。他拥有一切。我们想要打得好，帮助马赫雷斯变得更冷静。我们必须进行流畅的进攻，今天我们做到了。”

虽然莱斯特仍然排在第二位，领先曼城1分，但罗杰斯承认他的球队在伊提哈德的比赛中被击败了，这是他们自去年10月以来在联赛中首次失利。

“他们是一支非凡的球队，”罗杰斯告诉记者。

“多年来，我一直是佩普的崇拜者，是他和巴塞罗那战术的追随者。他在这里所做的工作令人难以置信。”