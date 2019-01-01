瓜帅惊讶红魔多年未能争冠：这段时间我们更好

曼城主帅在周六的曼彻斯特德比之前警惕曼联的反击威胁。

曼城主教练瓜迪奥拉承认，他很惊讶曼联在他的英格兰生涯中没有成为过争夺冠军的对手。

自这位前巴塞罗那主帅2016年加盟曼城以来，曼联仅在2017-18赛季能够跻身前四。

但瓜迪奥拉警告说，尽管索尔斯克亚的球队在联赛中排名第六，但在周六的德比战中任何事情都有可能发生。

瓜迪奥拉说：“我认为我们做得更好。在我们来到这里的这段时间里，我们比曼联做得更好。在赛季结束时，我们的积分显示了这一点，所以这种稳定性是令人难以置信的。”

“我也很惊讶（曼联没有挑战冠军）。在一场过的比赛中，在德比，什么都有可能发生。我们不是来评判比赛结果的，也不是来评判球队之间、过去和未来之间的距离。现在只是明天下午5点半的比赛，试着打败他们。”

曼联本赛季最好的表现来自于对阵英超联赛中更好的球队——击败了切尔西、莱斯特城和热刺，同时也是唯一一支能在领头羊利物浦身上拿分的球队。

瓜迪奥拉预计曼联能打出反击，并警告他的球员要警惕来自拉什福德和詹姆斯的快速威胁。

“很明显他们是一支反击球队。他们做高位逼抢，他们是侵略性的。”他补充说：“当他们防守纵深时，他们当然会立即利用詹姆斯和拉什福德进攻。他们很有经验，也很有空间。

“当我记得赛季初对阵切尔西的进球时，大多数都是反攻。当时切尔西的进攻更多。对阵利物浦时，那个进球是一次反击。他们有能力做到这一点。”

但是瓜迪奥拉补充道，他们在顶级联赛中的表现证明了他们是一支高质量的球队。

“这显示了曼联和他们的球员以及奥莱是多么的优秀。”他说：“要打败顶级球队并不容易，他经常能做到，尤其是这个赛季。他们有良好的心态和出色的信念。”