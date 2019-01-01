瓜帅对续约曼城持开放态度：经验或让我留下来

这位主帅目前的合同还有18个月到期，但他表示不反对在未来签下一份新合同。

瓜迪奥拉说他愿意在合同到期后留在曼城。

曼城主帅目前的合同将于2021年到期，这将使他进入俱乐部的第五个赛季——比之前的巴塞罗那和拜仁慕尼黑都要长。

但是瓜迪奥拉坚持说他在曼彻斯特过得很开心，而且他也不是不可能再待下去。

“这取决于结果，五年后，我们将看到会发生什么。我对此开放，是的。我在这里很舒服。”他在周六前往纽卡斯尔之前说：“五年和两年是不一样的，两年后每个人都是不一样的。我代表我自己说话，我想看到我的球员，环境，这并不像看到球员那么简单，我们如何合作才是最重要的。”

“我们必须感觉到我们仍然可以一起合作，一起享受，当我觉得情况不是这样的时候，我们会和俱乐部讨论。”

“我更老了，我已经在三个不可思议的联赛中执教过了。”他补充道。“现在不一样了，我更有经验了，也许以我现在的经验我会留下来。我还有18个月的时间，在足球上有很多时间，这就是为什么俱乐部和我达成一致的原因，我们明天比赛，竭尽全力，之后我们会看到一切进展。我很信任俱乐部，他们也很信任我。剩下的自有决定。”

如果瓜迪奥拉在他目前的合同到期后离开，一线队教练米克尔·阿尔特塔将是他的一个可能的替代者。

但是在周五埃梅里被解雇后，前枪手队长已经和阿森纳的工作联系在了一起。

瓜迪奥拉说如果他想要得到这个位置，他不会阻止阿尔特塔，但是他希望他能留在阿提哈德球场。

“我说过很多次，我的球员，工作人员，他们可以自由地做他们想做的事情。”他说：“球员也是一样，但米克尔不是这样的，我们是朋友。我想给他最好的，我们想在一起，但我不知道什么对他最好。但是明天他要去纽卡斯尔。这是一种荣誉——对于其他的俱乐部来说，这是一种难以置信的荣誉，像阿森纳这样的著名俱乐部，看看我们的员工。这是一种荣誉，一种特权，对米克尔来说是好事。我们想保护他，希望他能和我们在一起。”