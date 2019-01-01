瓜帅宣：恭喜曼联喜提马奎尔 我们买不起

西班牙主帅说他有兴趣带这位莱斯特城和英格兰球员去阿提哈德，但是8000万英镑的价格太贵了。

曼城主帅瓜迪奥拉对同城死敌曼联即将签下哈里·马奎尔表示祝贺，并承认自己的俱乐部“买不起”这位莱斯特后卫。

上周日，瓜迪奥拉的球队在社区盾比赛中点球战胜利物浦，赛后他在接受媒体采访时承认，他很想在这个夏天把这位英格兰人带到阿提哈德球场。

然而，最大的障碍是8000万英镑(9720万美元)的转会费——一旦这位26岁的后卫转会到老特拉福德，这个数字将使他成为世界上最昂贵的后卫。

这笔金额超过了此前7500万英镑(合9120万美元)的纪录——利物浦在2017年12月以7500万英镑(合9120万美元)的价格收购了南安普顿的维吉尔·范戴克——这也是曼城没有跟进他们最初兴趣的主要原因。

“哈利·马奎尔是一名顶级的中卫，”瓜迪奥拉在1-1战平曼联后说：“我们很感兴趣，但我们买不起。曼联可以负担得起。祝贺他们。”

签下马奎尔是一件漫长而漫长的事情，早在去年8月，曼联就启动了这一进程。

这位前赫尔城和谢菲尔德联的球员最终在2018-19赛季留在了莱斯特城，因为他在世界杯后的要价引发了争吵，但快进12个月后，曼联终于要得到他们的球员了。

马奎尔的体检是在周日上午在红魔的卡灵顿训练中心进行的，一份声明确认了他的转会将在接下来的24-48小时内完成。

周六曼联在点球大战中战胜AC米兰后，主教练索尔斯克亚在接受记者采访时证实，这位后卫将在下周日对阵切尔西的英超首场比赛中上演处子秀。

挪威人说:“希望最后的细节能够落实到位，希望我们能尽快宣布一些事情。让我们来看看最后的细节，但是是的，他这个夏天打了几场比赛，所以我们必须评估他是否能上场，以及什么时候上场。”