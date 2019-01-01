瓜帅：如果萨内自己说要走 那我们可以卖给拜仁

西班牙主帅不希望失去这位德国边锋，但是表示如果这位23岁的球员告诉他他想离开的话，情况就会改变。

曼城主教练瓜迪奥拉坚称他希望勒罗伊能够留在伊蒂哈德球场，但同时也表示如果这位边锋要求转会的话，他会和俱乐部进行谈判。

在2016年从沙尔克加盟以来，这位23岁的球员在曼彻斯特度过了他职业生涯的最近三年。

德国国脚在曼城获得了六项重要的奖杯，其中包括两项联赛冠军，但他发现上赛季后半段很难有稳定的上场时间。

瓜迪奥拉给了斯特林和席尔瓦这样的球员更多的上场时间，这让人们开始猜测他在俱乐部的未来。

拜仁已经公开表达了对这名攻击手的兴趣，但他们也在本周出面否认了关于1亿欧元(9100万英镑/ 1.11亿美元)的交易已经谈判完成的报道。

瓜迪奥拉在周日社区盾对利物浦的比赛前发表了讲话，他花了一些时间来澄清关于萨内在曼城位置的猜测，并坚称他只想要那些想留下来的球员。

“两三个星期前(足球总监)特希基(贝吉里斯坦)寄给我的东西表明(一份合同协议)非常接近完成。现在不是。现在有点不同了。”瓜迪奥拉说。

“我不知道这些谣言。我想要留下来的球员。球员没有告诉我任何事情，这是事实。”

“如果他敲门和我说他想离开，我们会和俱乐部谈谈。我们希望他留在这里，因为我们想把合同延长一年多。”

这位曼城主教练还表示，在8月8日的最后期限之前，伊蒂哈德的转会窗口可能会有更多的交易发生，他补充说：“(可能)会有一些人员的进进出出。”

以6300万英镑(7900万美元)的天价从马德里竞技转会而来的西班牙中场罗德里是今年夏天到目前为止唯一一个加盟俱乐部的主力球员。

曼城还以1200万欧元(1100万英镑/ 1400万美元)的价格从埃因霍温签下了巴西后卫安杰利诺，但瓜迪奥拉此前曾表示，希望在新赛季开始前再增加一名后卫。

此人很可能是乔·坎塞洛，据够力足球的报道，曼城已经与尤文图斯就转会问题重新展开谈判，而达尼洛可能会踏上相反的方向。

在温布利迎战利物浦之后，曼城将展望他们2019-20赛季英超联赛的第一场比赛，也就是8月10日在伦敦体育场对阵西汉姆联。