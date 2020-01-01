瓜帅：失去梅西的巴萨会像没有C罗的皇马般挣扎

皇马在C罗离队后还从未回到同样的高度，而巴萨尚未需要面对这个问题。

瓜迪奥拉认为，当莱昂内尔·梅西终有一天离开诺坎普后，巴塞罗那将经历一段艰难时期，就像克里斯蒂亚诺·罗纳尔多离开皇家马德里之后一样。

皇马已经知道失去一个偶像是什么感觉，在C·罗纳尔多转会尤文图斯后，他们经历了一个没有收获的2018-19赛季，在葡萄牙人效力的最后三个赛季中，他们获得了欧冠三连冠。

作为一名教练，瓜迪奥拉比大多数人都更了解梅西和巴萨，他警告他的前东家，他们必须为这位超级巨星可能的离开做好准备。

其他球队

“这是不可避免的，这些球员是如此重要。”当被问及后C罗时代的皇马的困境时，这位曼城主帅告诉《Post United》。

“当梅西离开巴萨时，他们需要一些时间来重新调整。这是不可避免的。这些家伙一个赛季能进40或50个球。”

瓜迪奥拉在巴塞罗那当了20多年的教练和球员，直到2012年他离开巴塞罗那。

在他执教的四个赛季里，巴萨赢得了三次西甲冠军，两次欧洲冠军联赛冠军和总共14座奖杯，被广泛认为是有史以来最出色的球队之一。

但有一场比赛比大多数比赛更能让这位教练印象深刻：2009年5月在伯纳乌以6-2大胜皇马，从而迈向西甲冠军。

“当人们问我我作为主教练职业生涯中最令我兴奋的冠军时，我会说是我在巴塞罗那赢得的第一个联赛冠军。”他补充道。

“我们第一次赢得西甲冠军，就是在那里。这个6-2来自于对他们的12连胜。他们输掉了接下来的四场比赛。”

“我们知道如果我们输掉了和他们的比赛，那将会很艰难。那是美妙的一天。”