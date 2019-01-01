瓜帅：埃梅里要能多赢球就没沟通什么事

瓜迪奥拉相信，前枪手主帅埃梅里下课的原因不是语言不同造成的沟通困难，而是俱乐部上下都难以接受的战绩。

埃梅里枪手生涯的最后七场比赛无一胜绩。在英超积分榜上，他们与欧冠区的分差已经拉大到8分。

这位西班牙籍主帅不仅战绩难以服众，他的英文水平也频遭诟病和嘲讽。不过曼城主帅瓜迪奥拉相信，英语水平不能作为场上失利的借口。

瓜迪奥拉说道：“如果他能赢得更多的比赛，大家就会认为他的沟通完全没有问题。”

“但今天有很多工具都可以帮助教练与球员进行沟通，可以通过图像，而不仅仅通过文字。”

“我们都是根据结果做分析，但人其实都是同一个人。“

“有时候你很难使用自己的母语，但你有手势，有表情，有图像，还有你的助理，很多事，我都不觉得是埃梅里的语言能力问题，而是因为他没能赢得更多比赛。”

本轮在利物浦先赛一场并且取胜的情况下，瓜迪奥拉的球队与榜首之间已经有17分差距。

不过瓜迪奥拉坚称他更关注的是怎样能够追上莱斯特而非利物浦的脚步。

“我对利物浦没有任何想法，我必须要先想着莱斯特。“

“利物浦离我们太遥远了，想要追上利物浦，我们必须首先追上莱斯特，然后再考虑之后的事。”

不过利物浦在圣诞期间中不得不面临多线作战的困难局面，虽然克洛普已经决定在卡拉宝杯和世俱杯中使用两套不同的阵容。

但在瓜迪奥拉看来，虽然这样紧凑的赛程可能会给红军球员带来一定的损耗，但他们此前已经积累了足够的分差，所以他们可以在一段时间内稍作放松。

“他们作为世界上最好的球队去参加这些锦标，他们有积分上的优势，特别对于我们来说，我们落后利物浦还有点多。但你永远也不知道会发生什么。”