瓜帅否认欧冠优先于联赛：或难与欧洲豪门竞争

在德比输给曼联后，卫冕冠军落后利物浦14分，但是他们的主帅坚持他们不能优先考虑欧洲赛事。

瓜迪奥拉坚持认为曼城不能把欧冠放在首位，他们需要尽快回到胜利的道路上来。

周六曼城主场1-2输给曼联，落后领头羊利物浦14分，连续第三次夺得英超冠军的希望再次受到沉重打击。

他们将在周三对阵萨格勒布迪纳摩，这是他们在欧冠小组赛的最后一场比赛，赛前他们已经锁定了淘汰赛的席位。

瓜迪奥拉说他现在没有考虑任何的奖杯，只是想让他的球队在过去七场比赛只赢了两场的情况下提高他们的表现。

“我们没有在想赢得欧洲冠军联赛。”当被问及欧冠是否已经成为首要任务时，他说：“我们正在努力赢得比赛，赢得下一场比赛。”

“我没有考虑我们需要多少分，或者他们必须丢掉多少分。我们不能像前两个赛季那样保持稳定，这是事实，你必须帮助球员。”

曼城在曼彻斯特德比的上半场被曼联快速的三名前锋的反击轻松击败。

瓜迪奥拉警告说，如果他们在欧洲有任何希望的话，他们需要能够应付这样的进攻质量。

他说：“那是曼联，曼联有能力防守，也有能力反击。你必须接受这一点，但这就是我们面对利物浦、曼联、巴塞罗那、皇家马德里、尤文图斯的水平，这是我们必须面对的球队，而现实可能是我们现在无法与他们竞争，所以我们必须改进，接受这一点，继续前进。”

“我可以来这里抱怨很多事情，我有理由抱怨，我的球员或者经常在这里的球员没有出现，也许我们需要作为一个俱乐部来改善，接受现实，现在就改善。”

曼城在16场比赛中总共得到32分，这是这位前巴塞罗那和拜仁慕尼黑教练作为教练以来最差的赛季开局。

加泰罗尼亚人坚持他的球队没有任何借口。

“落后14分，没有，这是第一次。作为一个球员，也许有吧。作为一名主帅，没有。”他承认：“事实是我们已经落后了14分，因为我们犯了错误，我们的对手的实力，尤其是我们无法控制的事情。这是现实，但我们必须继续努力。

“我们在12月初，我们还有其他赛事要打，还有其他比赛要打，我们需要提高，也许这对我们的未来有帮助，所以我们需要作为一个俱乐部更好地过日子。”