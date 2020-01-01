瓜帅依然希望萨内成功续约：他并没有拒绝

这名德国国脚一直与返回他的祖国联系在一起，但是在伊提哈德的新条款仍然在谈判中。

佩普·瓜迪奥拉对把萨内和曼城续约保持乐观，因为之前的提议并没有被拒绝。

在德甲冠军拜仁慕尼黑确定这位24岁的边锋为头号引援目标后，2019年夏季转会窗口被关于德国人伤愈归国的传言所占据。

其他球队

然而，当萨内在社区盾杯比赛中遭受严重的膝伤时，一切达成协议的计划都落空了。

在那个阶段，曼城也在谈判中，但是所有的谈判都被搁置了，因为这位天才前锋正在努力恢复健康。

他现在已经接近复出了，但是他在阿提哈德球场的表现仍然是个问号。

当被问及是否有任何关于合同方面的变动时，瓜迪奥拉告诉记者：“我没有任何新的消息，我很抱歉。我也想告诉你……”

“你得问问贝吉里斯坦。我最后得到的信息是，我们很久以前就向他提出了报价，他一直没有拒绝，所以从那以后我就没有任何消息了。”

瓜迪奥拉已经准备好承认萨内的伤愈复出，但是他拒绝透露伤愈的具体时间。

他补充道：“萨内开始和我们一起训练了，这是个好消息，他的移动出奇的好，很高兴看到他回来。”

“我不知道(他什么时候回来)。我想他需要多一点时间。但我们将拭目以待。”

“现在这有点像拉波尔特，他在两、三周前对阵谢菲尔德的第一场比赛前就开始训练了，所以他需要时间。”

虽然现在还不知道在萨内身上会发生什么，但是同样的事情也会发生在有前途的后卫托辛身上。

这名22岁的高水平球员目前被租借到了英冠球队布莱克本，瓜迪奥拉承认需要就他的长期未来进行谈判。

这位加泰罗尼亚教练说：“我有他的表现的更新。在赛季的最后一部分，赛季的结尾，我们将再次坐下来谈谈。”

“他有可能回来，但这取决于我们的想法。”

“我们有四名中后卫，加上埃里克(加西亚)和泰勒(哈伍德-贝利斯)，但我知道他经常上场，这对我们租借的球员来说是最重要的。”