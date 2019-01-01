瓜帅乐见曼城没陷入冠军魔咒：为争冠战斗到底

瓜迪奥拉对曼城卫冕冠军的实力感到“高兴”，并表示周日能够战胜切尔西的话将确保他的球队在英超联赛中继续挑战利物浦。

曼城知道如果能在与切尔西的交手中取得胜利的话将使他们与利物浦在英超积分榜上再次平起平坐，尽管红军将比冠军少踢一场比赛。

切尔西在积分榜上排名第五——这是他们上赛季的排名，而就在一年前，他们在安东尼奥·孔蒂的带领下赢得了2016-17赛季的冠军。

在看到自己的球队避免了切尔西和其他球队的命运后，瓜迪奥拉表达了他的骄傲。同时，曼联是最后一支在2008-09赛季成功卫冕的球队。

瓜迪奥拉告诉记者：“我知道在过去的五六年里，卫冕冠军在接下来的一年里发生了什么，他们现在处于什么位置。”

“他们都没有能够卫冕了。他们在那个时期里没有丝毫机会再次赢得英超冠军。”

“但我们有。这是这个赛季我最高兴的事情之一。”

曼城在1月29日客场1:2负于纽卡的比赛后结束了四连胜，但瓜迪奥拉坚持认为这个结果并不是球员自满的表现。

“当人们说，‘你低估了纽卡斯尔。’不，不是这样。”他说。

“如果你再次进入了联赛杯决赛，并且在各条战线上继续战斗着，你就不会低估任何人。”

“前几个赛季，莱斯特城，切尔西和其他球队都没有机会。但这一次，我们依然有这个机会。”

“我们想把这个机会一直把握到最后。（星期天）会给我们一些帮助。如果我们能够赢得比赛，我敢肯定，直到赛季结束，我们都将为冠军而战。”

瓜迪奥拉否认了利物浦在战胜伯恩茅斯之前未能击败莱斯特和西汉姆联表明了克洛普的球队已经失去了优势的说法。

“我不知道你是怎么把心态的缺乏和两连平丢四分联系起来的。”曼城主帅说，“我看不出有什么联系。

“也许他们丢分是因为莱斯特和西汉姆做得很好——对阵佩莱格里尼总是很困难。”