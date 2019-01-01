瓜帅为B席争议推文辩护：只是玩笑不是种族歧视

前巴塞罗那和拜仁慕尼黑主教练认为他的球员在社交媒体上的帖子不过是朋友之间的一个玩笑。

曼城主教练瓜迪奥拉为B席尔瓦辩护，此前他在推特上发布了一条消息，英足总获悉后与俱乐部取得了联系。

这名葡萄牙国脚在社交媒体上发布的与队友门迪有关的帖子被很多人认为是攻击性的，帖子随后被删除了，不过足总将对此进行调查。

这名左后卫似乎看到了席尔瓦的玩笑中有趣的一面，但如果这名中场球员被控种族歧视，他可能面临禁赛。

瓜迪奥拉为他的球员的人格做了担保，坚称帖子内容没有任何冒犯的意思。

“老实说，我不知道会发生什么。”瓜迪奥拉在曼城战胜普雷斯顿后说。

“他们应该把注意力放在另一个问题上，因为他们不知道你在说谁。”

“伯纳多是我一生中遇到的最可爱的人之一。他会说四五种语言，这是了解他有多开放的最好方式，他最好的朋友之一是门迪。他们兄弟一样。”

“这张照片与肤色无关。他在本杰明年轻的时候给他拍了一张照片，然后和这幅与照片很相近的漫画联系在了一起。”

“如果他们想那样做(调查)，并要求找贝尔纳多谈谈，我认为他会敞开心扉。但首先你必须确切地知道你在谈论的是谁。”

“很多人也遇到过这种情况，当你和白人一起看卡通时，你会发现其中的脸和你的脸非常相似，你把它放进去，看起来就更相似了。”

“我认为门迪在那之后的反应很明显。他们一直在开玩笑。也许我的建议是隐藏社交媒体，如果真的发生了什么，那必定是一个错误。”

“伯纳多是一个与众不同的人。一个能说五种语言的人，是因为他思想开放——对肤色、国籍或其他什么都不关心。”

曼城客场8-0大胜沃特福德的比赛中，席尔瓦上演帽子戏法，帮助球队以5分继续紧追联赛领头羊利物浦，以求连续第三个赛季蝉联英超冠军。

曼城以3-0击败了英冠球队普雷斯顿，晋级下一轮的联赛杯，这也是他们另一场卫冕战。而现在他们的注意力转向了对阵埃弗顿的联赛比赛。