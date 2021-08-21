瓜帅：不担心球队会迎来又一个缓慢的开局

卫冕冠军在伦敦遭遇了一场失利，这让人们担心球队本赛季又会有一个缓慢的开局，但他们的主教练仍然不为所动

瓜迪奥拉说，尽管曼城在英超首轮就被热刺击败，但他对球队本赛季的前景“非常乐观”。

由于孙兴慜的进球，曼城在英超首轮客场输给了热刺，这支拥有全英国最贵阵容的球队也因此引发了担忧。

在本周对阵升班马诺维奇的新赛季首场主场比赛前，瓜迪奥拉并不担心他的球队会遭遇另一个缓慢的赛季开局，尽管他承认任何事情都可能发生。

瓜帅告诉曼城官网：“我宁愿球队踢得更好，赢得上周日的比赛，（但是）对阵热刺并不容易。上个赛季发生的事情并不意味着它会再次发生。”

“我们必须按部就班地准备好每一场比赛，其余的都只是假设。我不会猜测这个赛季可能发生什么，我也对我的队伍充满信心。”

“到目前为止，他们已经成功了很多很多年，球队主体是一样的。我知道他们的心态，我知道他们想这么做，但足球是不可预测的。任何事情都有可能发生。糟糕的时期可能会再次发生，但我非常乐观。”

“每个人都需要时间，格拉利什也不例外，他需要更多的时间，因为他才刚刚来到球队。球队会帮助格拉利什做自己，而他会帮助我们成为我们想要成为的球队。我们会团结在一起，孤军作战是无法成功的。”