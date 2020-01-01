瑞恩将为英超门将本周每一次扑救捐出500澳元

这位海鸥头号门将希望他的同行们能在这个周末站出来为一项重要的事业筹集资金。

布莱顿的澳大利亚门将马修·瑞恩表示，将为本周末英超联赛中的每一次扑救捐款500澳元，用于救助澳大利亚的森林大火。

几个星期以来，瑞恩的国家一直处于森林大火的危机之中，许多生物失去了生命，周围的野生动物哀鸿遍野。

瑞恩在悉尼长大，现在是澳大利亚国门，他渴望给予支持，并希望他和其他英超门将能在接下来的几天里做出一些扑救。

瑞恩在Instagram上写道：“考虑到家乡森林大火造成的破坏，我将为本周末每一场英超联赛守门员的每一次正式扑救捐赠500澳元。”

“我选择向@wireswildliferescue紧急基金捐款。感谢你们到目前为止的支持，作为一个国家，我们真的很感谢你们的感激和慷慨。然而，家园、人和动物的生命，以及整个社区、企业和其他机构，都在继续失落或处于危险之中。”

“我希望我们能继续在同一家园，继续鼓励和影响人们为那些受影响的人筹集资金。你可以在他们在Instagram上的个人简介链接或访问他们的官方网页上找到其他可以捐赠的地方。希望上帝保佑，痛苦能减轻。”

本赛季到目前为止，瑞恩在英超联赛中保持了五场零失球，排名第14的布莱顿将在周日客场对阵埃弗顿。

澳大利亚预计将在5月23日举办一场全球明星表演赛，为森林大火的救援工作筹集资金，并向那些扑灭大火的人致敬。

虽然目前还没有确定参加比赛的球员名单，但预计退役和现役的知名球员都将参加比赛。