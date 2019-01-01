瑞士主帅：C罗是葡萄牙蛋糕上的樱桃

瑞士主帅佩特科维奇认为球队已经表现不俗，但还是不敌C罗的精彩表现。

瑞士队主教练弗拉迪米尔·佩特科维奇认为葡萄牙的“街头智慧”和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的表现在首场欧国联半决赛中起到了决定性的作用。

周三在波尔图，尤文图斯球星的帽子戏法帮助主队3-1战胜瑞士队，进入周日的决赛。

瑞士人在比赛中是更占优的一方，罗纳尔多上半场任意球破门后，里卡多·罗德里格斯的点球为瑞士人拿到应得的扳平球。

然而，罗纳尔多在最后两分钟的时间里又进了两球，确保了周日对阵英格兰或荷兰的决赛席位。

“祝贺葡萄牙，”佩特科维奇赛后说：“他们有街头智慧，他们有蛋糕上的樱桃，这就是不同之处。四次射门，三个进球。一方面，我们面对的是一个非常强大的对手，但90分钟后，我们证明了我们是一支强大的球队，我们也可以让顶级球队的日子不好过。我们试图保持比分；我们有过转瞬即逝的机会，但是没有抓住。我们在后场敌众我寡，最终丢了球。他们的顶尖球员发挥了重要作用。”

瑞士的点球是在非常特殊的情况下判罚的，主裁判菲利克斯·布赖希最初给了葡萄牙一个点球，因为法比安·舍尔对贝尔纳多·席尔瓦犯规，但在VAR介入后，塞梅多此前对史蒂文·祖贝尔犯规，瑞士队获得点球。

佩特科维奇的评价是：“犯规并不明显——我们得到了点球——但这是正确的决定，符合规则，裁判做得很好。”

沙奇里为瑞士队留下了深刻的印象，现在瑞士队将争夺季军，他认为他的球队必须学会更加无情。

“我们是更好的球队，这是肯定的，但罗纳尔多决定了比赛。有时候这就是足球。”利物浦球员说：“我们不能总是打得很好却输掉比赛。我们必须从错误中吸取教训，下次做得更好。”