瑕不掩瑜 齐达内淡化红牌影响：为贝尔的进球高兴

这位边锋在伤停补时阶段得到了两张黄牌，但他的教练更关心的是他的进球。

齐达内拒绝谈论贝尔在对阵比利亚雷亚尔的比赛中被红牌罚下的事，而是把注意力集中在这位威尔士球星在这场2-2平局中的两粒进球上。

由于与主教练齐达内关系紧张以及球迷的恶劣批评，贝尔在马德里度过了一段艰难的时光。

但在留下之后，贝尔本赛季开局良好，自3月3日以来首次进球，在陶瓷球场为皇马梅开二度。

贝尔的第二个进球是在比赛还剩四分钟的时候打进的，这确保了白衣军团获得了一分，但是他在补时阶段两黄变一红被罚下，这给比赛带来了不利影响。

然而，齐达内并没有把注意力放在贝尔被罚下的糟糕结局上。

齐达内对记者说：“两次犯规，这就两张黄牌。但现在要考虑一下休息。嗯，也许不能休息，因为他要和国家队一起。我为他的进球感到高兴，我们一直在做积极的事情。”

当被问及是否缺乏防守强度时，他说：“在比赛开始的时候，是的，在比赛中强势开局总是很重要的。但我认为在那之后的30分钟里，我们在所有方面都变得更好了。我们在中场休息前扳平了比分，这很重要。我们控制了比赛，这些事情（失误导致丢球）时有发生。我们必须在这方面努力，改进我们的防守方式，然后在进攻方面，我们知道我们会创造一些东西。我会坚持积极的回应。重要的是我们没有输。”

尽管挽回了1分，但在国际比赛日之前，皇家马德里仍然落后领头羊马德里竞技4分。休息两周后，他们将与莱万特进行比赛。