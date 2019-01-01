瑕不掩瑜 索帅仍为德赫亚失误找借口

在曼联0-3不敌巴萨的欧冠四分之一决赛次回合中，门将德赫亚出现扑救失误，导致梅西打入第二粒进球，但这位西班牙国门在比赛中也有一些出色发挥。

北京时间4月17日，曼联在今天凌晨的欧冠四分之一决赛次回合中0-3不敌巴萨，从而以总比分0-4被淘汰出局。梅西在比赛上半时就打入了两粒进球，而在打入第二粒进球时，曼联门将德赫亚出现了扑救失误。

比赛第20分钟，拉基蒂奇前场带球推进后造成曼联后防线混乱，弗雷德放铲没能将皮球及时解围，梅西将球巧妙一拨晃开协防的菲尔-琼斯后起右脚低射打门，德赫亚在禁区内倒地扑救出现黄油手，皮球从德赫亚腋下飞入球门右下角。

不过在上半场补时阶段，巴萨曾有一次流畅的进攻，最后罗贝托的铲射被德赫亚神勇扑出。

这位西班牙国门的表现也在赛后受到了不少批评，甚至有评论称德赫亚的续约谈判影响了他在比赛中的专注度。

不过主帅索尔斯克亚还是对弟子出言维护，他说：“对于门将来说，犯这样的错误是很不走运的，因为这失误会被放大，会被大家记住。”

“但今晚德赫亚同时也做了很多出色的扑救。他一直都为球队做出了很多的贡献，有时候这种事就是会发生，这就是足球。”

此役过后，曼联在今年夏天势必要进行球队重建工作。索尔斯克亚很可能会引援多达5名球员，但他也表示曼联的重建将会是一项漫长的工作。

曼联将在本周末的英超联赛中客场挑战埃弗顿，他们目前在积分榜上排名第六，争四形势仍然不容乐观。