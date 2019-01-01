瑕不掩瑜 切赫昂首告别职业生涯

尽管阿森纳以1-4输给切尔西无缘欧联杯冠军，但本场比赛后退役的切赫仍然对自己感到骄傲。

即将退役的阿森纳门将切赫表示，尽管在他职业生涯的最后一场比赛中以1-4的比分失利，但他可以昂首阔别赛场。

切赫所在的阿森纳在欧联杯决赛中1-4负于切尔西。这位捷克国脚曾在斯坦福桥效力了11年，直到2015年转会到酋长球场。

尽管比分对他的球队不利，切赫认为自己很幸运能在最高水平退出足坛。

“我为自己感到骄傲，也为我今天的表现感到骄傲，因为当你在决赛中踢完职业生涯的最后一场比赛时，有很多压力和猜测。”赛后他告诉英国电信体育：“我必须表现得很好，我必须说我已经做了我所能做的一切，我可以毫无遗憾地回顾过去，除了我们一年来如此努力地工作，却一无所获。”

切赫继续称赞这支球队的奉献精神，这是他的最后一组队友，他们空手而归地结束了这个赛季，他们晋级下赛季欧冠的希望破灭了。

“这群球员不应该得到这样的待遇，因为这个赛季他们做了太多的工作。说我们空手而归很容易，但我可以向所有人保证，我们所做的工作将意味着这支球队明年会更加强大。”

切赫于5月20日年满37岁，曾代表切尔西出场333次，有传言称俱乐部正在试探他是否会以足球总监的身份重返西伦敦。

这位门将在职业生涯的落幕时显然很激动，赛后他对自己的未来很谨慎，提到了他与阿森纳还有一个月的合同。

“我一直说我想举起奖杯，然后再考虑。”这位曾124次代表国家队出场的捷克门将继续说道：“直到6月30日，我都是阿森纳的球员。”