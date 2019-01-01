理查利森：英国菜不好吃 但英国女孩真漂亮

埃弗顿球星理查利森透露，他对英国的天气和食物很不适应，但是巴西前锋承认女孩们都很漂亮。

埃弗顿和巴西前锋理查利森已经开始适应英格兰的生活，他承认他认为“女孩们非常漂亮!”

2017年，22岁的他离开弗卢米嫩塞加盟沃特福德，从巴西的海滩来到英国海岸。

在伦敦呆了一个赛季后，他搬到了北部的埃弗顿，但他透露他还没有成长到热爱英格兰所提供的一切。

“在英格兰的第一年真的很复杂。”埃弗顿前锋告诉《法国足球》：“我无法适应这里的温度。在球场上，我的腿在发抖，耳朵在燃烧。我的烹饪文化和英国菜太不一样了，我真的不习惯我们在这里吃什么。当我来到沃特福德的时候，因为不喜欢当地的食物，我瘦了大约5磅。”

但这并不完全对理查利森不利。

巴西人承认，在他两年的英超生涯中，英国女性吸引了他的眼球。

他补充说:“这里非常友好，人们受过良好的教育。姑娘们都很漂亮!”

尽管在球场外挣扎着寻找自己的位置，但是球场上的理查利森并没有这样的问题，上赛季他在所有的比赛中都取得了17个进球。

这使得理查利森吸引了包括巴黎圣日耳曼在内的许多顶级球队的目光，但是他看起来很满足于在古迪逊公园继续他的比赛。

目前，他正随巴西国家队出征美洲杯，他希望能带着奖杯回到默西塞德郡，因为他希望在2019-20赛季留下自己的印记。