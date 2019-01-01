理查利森模仿梅西举球衣庆祝 遭全网嘲讽

巴西人对他在对阵低级别联赛对手时的进球尤其满意，他的进球传递了巴萨10号的精神，但结果喜忧参半。

尽管马尔科·席尔瓦的球队在2019- 2020赛季的英超联赛开局平平，埃弗顿还是以强劲的势头迎来了周三晚上对阵林肯城的卡拉宝杯比赛，太妃糖在辛塞尔河岸的比赛中表现出色。

事实上，席尔瓦惊恐地看着哈利·安德森在比赛开始不到一分钟的时候就攻破皮克福德的球门，他知道自己派出了一支强大、经验丰富的球队，摩根·施奈德林和法比安·德尔夫在中场保护着四后卫。

卢卡斯·迪涅的一个漂亮任意球在半场结束前帮助埃弗顿扳回一球，在比赛进行到第59分钟时，西古德森的进球帮助默西塞德郡球队首次领先。然而，十多分钟后，布鲁诺·安德拉德帮助主队扳平比分。

在最后20分钟，席尔瓦换上卡尔维特-勒温和托松，托松助攻伊沃比破门，帮助球队恢复了一球优势。

90分钟还剩两分钟的时候，迪涅的传中帮助理查利森破门，从而锁定胜局，太妃糖进入了第三轮。

理查利森似乎并不满足于最终完成埃弗顿被广泛期待的任务，他选择了一个标志性的庆祝活动来纪念这一时刻，这位巴西人模仿了莱昂内尔·梅西向伯纳乌的观众展示自己的名字和球衣号码的著名时刻。

正如人们所预料的那样，埃弗顿的7号在社交媒体上被嘲笑，因为他利用了一个标志性的时刻赢得了本该是毫无悬念的胜利——尤其是考虑到他的球衣号码面对的是自己而不是观众……