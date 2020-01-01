理查利森：巴萨和曼联一月曾联系我 但我不想在一月离开

太妃糖核心向媒体证实巴萨和曼联在一月份曾与他进行了联络，但当时的他并不想在赛季中段离开球队。

埃弗顿的巴西国脚理查利森声称他在一月份收到了两家世界上最大的俱乐部的邀请，巴萨和曼联都向他抛出了橄榄枝，不过这两大豪门的报价都被这位在莫西塞德郡踢球的球员拒绝。

现年23岁的理查利森是在2018年夏天从沃特福德加盟而来的，并很快就成为了埃弗顿的核心球员。在第一个赛季就打入了13粒进球，而在新型冠状病毒疫情导致停赛之前，他在2019-20赛季打入了10球。

这位前锋还代表巴西队参加了2019年美洲杯，他在俱乐部和国家队的出色表现吸引了英格兰和西班牙一些球队的目光。

其他球队

“这个赛季我受到了来自巴萨和曼联的邀请，”他告诉媒体。

“但是俱乐部选择让我留在队里，我不想在赛季中期离开，这样离开队友是不好的。”

根据此前的报道，埃弗顿在一月份时曾拒绝了加泰豪门的1亿欧元报价，不过巴西人也承认诺坎普对自己的兴趣让他很高兴。

“巴萨的关注肯定会影响到你，那是世界上最伟大的俱乐部之一，不过我认为，效力一支球队能否收获快乐，也很重要。”

太妃糖将在本周日主场迎战排名第一的利物浦，以一场令人畏惧的默西塞德德比重新开始他们的英超征程。

曼城在周中击败阿森纳的胜利意味着红军无法在下一场比赛以后就拿到30年以来的第一座英超冠军奖杯。

不过另一位埃弗顿球员伯纳德相信自己的队友能够防帮助球队赢下这场关键比赛。

“理查利森能够应对比赛中的任何情况。”伯纳德告诉EvertonTV。

“他是那种在禁区内非常有侵略性的球员。他无所畏惧，也不怕出洋相或被侵犯。”

“不管发生什么，对他来说最重要的是把球送进球门。这让他成为了现在的他，一个在禁区里有着巨大影响力的球员。”