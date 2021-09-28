理查利森：不排除未来离开埃弗顿的可能性 梅西、C罗和内马尔都是最佳

这位埃弗顿前锋承认他的未来可能不在太妃糖，他没有排除任何可能性

埃弗顿前锋理查利森承认，他的未来可能不会在古迪逊公园球场，此前巴塞罗那曾8500万英镑报价这位巴西国脚，皇家马德里、曼联和巴黎圣日耳曼等俱乐部也在关注他。

理查森声称他很享受在埃弗顿的时光，但是他不排除转会的可能性，他告诉《奥莱报》：“当我谈论这件事的时候，我总是非常小心。”

“我对埃弗顿人民和俱乐部有着深厚的感情，从我来到这里的第一天起，他们就对我很好。”

“我不知道未来会怎样。如果有一天我必须离开，这对我来说一定是好事，对俱乐部也是好事。”

“但如果我留下，我将继续为这件球衣和球迷奉献我的生命，他们一直支持我，一直和我在一起。”

“当我在芬奇农场训练基地或古迪逊公园球场工作时，我总是心怀巨大的感激之情，感觉就像在家一样。”

被问到谁是世界最佳球员，理查利森说道：“事实上，我并没有做过这样的比较：我只是说我认为内马尔是目前世界上最好的球员，”

“梅西是一个外星人，是历史上最好的球员之一。我开玩笑的，但我真的不同意所有这些比较。每个球员都会经历一个阶段：有时一切都很顺利，有时什么都不会发生。”

“我更喜欢向内马尔、梅西、C罗以及所有人学习。我们很荣幸能拥有足球史上最出色的三名球员，他们仍然活跃在足坛并且处于最高水平。为什么不去享受，而是去比较他们呢？”