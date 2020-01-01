理查兹：阿奎罗需要欧洲冠军跻身伟大球员之列

前蓝月亮后卫希望看到阿根廷人征服欧洲，他承认当那一天到来的时候取代他几乎是不可能的。

理查兹说，曼城在冠军联赛上的作为将“成就或打破”塞尔吉奥·阿圭罗的传奇，打破记录的阿根廷人被认为需要在欧洲赛场上取得成功，才能加入历史上最伟大的球员之列。

这位高产的南美球员已经在伊提哈德球场和整个英格兰足球中获得了举足轻重的地位。

周日对阵阿斯顿维拉的又一个帽子戏法让他超越了阿森纳传奇蒂埃里·亨利，成为英超历史上进球最多的非英格兰球员。

现在，他甚至比伟大的阿兰·希勒拥有更多属于自己名下的比赛用球，他在曼城取得了辉煌战绩的第12个帽子戏法。

自2011年加盟以来，阿奎罗帮助蓝月亮夺得了联赛冠军和国内杯赛的冠军，但他仍在等待欧洲大陆的荣誉，理查兹希望看到这位31岁的天才球员完成他的奖牌收集，然后再把最棘手的转会难题交给他现在的俱乐部。

前蓝军后卫理查兹在接受BBC体育采访时表示：“当那个时刻到来的时候，想要换掉阿奎罗对曼城来说几乎是不可能的。”

“他的进球记录简直令人难以置信，他的态度也是如此。对于一个真正的超级明星来说，他是如此的谦逊——他是你所见过的最好的人。”

“很多超级巨星在球场上可能是伟大的天才，但在球场下也可能不太平易近人。对阿奎罗来说，这两个方面都是完美的。”

“凭借他的天赋和态度，他在英超联赛取得如此大的成功是不可避免的，当然，他已经在这里度过了他的历史时刻，因为他在2012年赢得联赛冠军的那粒进球将永远不会被忘记。”

“但是当他离开俱乐部的时候，我只希望他也能获得一枚冠军联赛的奖牌，因为这是他在俱乐部唯一缺少的东西。”

“无论他能否赢下它，都不会影响他作为曼城历史上最伟大的前锋的地位，也不会影响他作为球员的声誉，因为他已经取得了很多成就。但赢得欧冠将使他与伟大的球员齐名，这是他应得的。”

“曼城今年能在欧洲夺冠吗？当然，他们有足够的实力去赢得比赛，阿奎罗只是其中一个原因。”

曼城已经进入了本赛季冠军联赛的16强，但是在与13次冠军得主皇家马德里交手时，他们将面临最艰难的考验。