理查兹谈曼城罚款 巴神每年被罚十多万镑

按照前曼城后卫米卡-理查兹的说法，巴洛特利效力蓝月亮期间因为迟到而缴纳的罚款可能超过了10万英镑。

2010年到2013年间，意大利国脚曾追随曼奇尼，帮助曼城加冕过足总杯冠军和英超冠军。但纪律性差的问题，似乎一直伴随他左右，在曼城期间也不例外。

为了约束球员行为，蓝月亮也和其他俱乐部一样有针对球员的惩罚制度。和巴洛特利在伊蒂哈德做过队友的理查兹最近透露，巴洛特利就是对这一制度做出最多“贡献”的球员。

理查兹告诉BBC 5 Live Sport：“我们从前会把我们因为罚款积攒起来的钱捐给慈善组织。由于巴洛特利经常迟到，我们到圣诞节的时候差不多会有10万到15万英镑，其中大部分都来自巴洛特利。”

“他其实就在这栋建筑里，当我们在楼上开会的时候，他还在楼下放松，他已经在这栋建筑里面了。”

罚款虽然是大多数俱乐部的常规操作，但其实大部分情况还是靠球员自觉交纳。在曼城，理查兹坦言他其实经常不愿意让队友交罚款，但孔帕尼坚持要按规则办事。

“这很难，因为你也知道孔帕尼，他超忙的不是吗？”

“他会一直追踪罚款是否到位，因为当时我也是球队的副队长，也是更衣室的领导者，他会让我去负责这个事，但我不会去跟教练说今天哪个球员迟到或者哪个球员没有把他的号码布放进脏衣桶。我不会去做这些事的。”

“所以这就要看你会不会被孔帕尼抓住了。所以老伙计们都躲着他。我也不当告密者。”

“你可以就罚金进行上诉。但你就必须和孔帕尼一起走进教练办公室。他有一个表单专门记录罚款情况。他就像学校老师，校长，是那种你看到他就想掉头的人。”

“我尽力去和所有人成为朋友。我告诉过巴洛特利‘我打算放过你’，但巴洛特利第二周又是如此，我只能做那么多了。”