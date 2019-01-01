球队高层剧变 马拉多纳执教两个月后火速下课

这位59岁的主教练已经离开球队，在短暂的执教中，他只取得了三场胜利。

迭戈·马拉多纳在担任拉普拉塔体操和击剑的主教练仅72天后辞职。

今年9月，这位阿根廷偶像以一份本应持续到赛季末的合同接手了这支球队的帅印。

但自从这位阿根廷国民英雄到来后，体操只赢了三场比赛，他们在阿根廷顶级联赛中13场比赛后排名倒数第三。

尽管他们在上一场比赛中以3-0战胜了阿尔多西维，但是马拉多纳的压力在球队糟糕的状态下越来越大，俱乐部主席加布里埃尔·佩莱格里诺也受到了攻击。

有报道称教练可能会离开，但他坚称如果佩莱格里诺留在俱乐部，他将继续负责球队。

然而，佩莱格里诺已经决定不再竞选体操主席，他在周二证实，59岁的马拉多纳和他的教练组已经离开了俱乐部。

主席周二对记者表示：“我昨天和他谈过，他告诉我，如果团结一致，他会继续执教，但那失败了。我们通知了他，他不想继续了。马拉多纳、（他的助理）门德斯和他的教练组都是言出必行的人。我们一起来，一起走。他比我们这些领导人更能胜任这项任务。”

他在电台La Red详细解释了马拉多纳离职的原因：“马拉多纳今天辞职了，他不再是体操的主教练。马拉多纳在一个集体计划中工作。他说他是来补充球队的，不是来休息的。他很想继续，但他想要团结。只是没有发生。今天的会议失败了。周六将举行选举。马拉多纳拿出了自己的意志和时间。他意志坚强。周六将举行选举，（候选人）将寻找主教练。”

马拉多纳已经与他的祖国的其他俱乐部联系在一起，据说戈多伊克鲁兹和阿根廷青年队有意邀请他。

但这位传奇人物本人表示有兴趣接手他的前东家纽维尔老男孩，本赛季早些时候他的体操击败了老东家。

“我心碎了，因为我知道我还会回来的。”他在4-0获胜后说：“我的心告诉我，我会回来的，因为我想执教纽维尔。”