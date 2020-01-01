球队领袖 希勒：亨德森配得上英超赛季最佳球员

作为该奖项的前得主，这位前英格兰队长相信利物浦的领袖是追随他脚步的杰出候选人。

据前英格兰球星阿兰·希勒透露，利物浦队长乔丹·亨德森是获得英超年度最佳球员的主要候选人。

利物浦在积分榜上以22分的优势领先，尤尔根·克洛普的球队结束30年的联赛冠军荒似乎只是时间问题。

根据英超联赛历史最佳射手希勒的说法，利物浦的成绩的核心是亨德森的稳定性和领导力。

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“我相信如果这个赛季明天就结束了，他会是我这个赛季的最佳球员。这是毫无疑问的。”

希勒在周六利物浦4-0战胜南安普顿的比赛中再一次被亨德森留下了深刻的印象，在这场比赛中他在下半场早些时候助攻张伯伦首开纪录。

“我认为他今天再次表现出色。”希勒说：“他带领利物浦前进的方式，他保持一切运转的方式，他的态度，他在攻防两端的工作效率，开始转移球，他能向前传球吗？是的，他可以。”

“因为他的努力工作，他得到了进球的回报。我认为他是出色的，因为他整个赛季都是如此。”

“这个赛季他过得太棒了，太不可思议了。”

“当你看到他们的一些表现时，你会发现利物浦是多么的特别，无论是守门员，范戴克，还是三叉戟，对我来说，他是球队前进的动力。他是一流的。”

亨德森本赛季参加了利物浦的全部24场英超联赛，而克洛普的球队在整个赛季只丢了两分。在这些比赛中，他贡献了3个进球和4次助攻。