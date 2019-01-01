球队状态改善 林加德盛赞拉什福德和弗雷德

这名英格兰中场特别表扬了两名红魔队友在最近战胜热刺和曼城的比赛中的表现。

曼联球星杰西·林加德赞扬了马库斯·拉什福德和弗雷德在球队最近状态的改善期间对球队的影响。

在过去两场战胜热刺和曼城的英超联赛中，当人们开始质疑主教练索尔斯克亚的时候，曼联重新燃起了晋级前四的希望。

英格兰国脚拉什福德在两场比赛中攻入三球，而弗雷德，自从他从顿涅茨克矿工队来到这里后就一直饱受非议，但他在最近的比赛中在中场和斯科特·麦克托米内的表现令人印象深刻。

在球队取得胜利的同时，林加德也回到了首发阵容中，但他很想表达对队友的感激之情。

“拉什福德正在飞翔，”林加德在一次独家采访中告诉够力足球。“他是来进球的，他喜欢进球。”

“他每天都在训练，在球场上也一样。熟能生巧，他总是留到最后练习射门。”

“我并不感到意外。他是一个真正的曼联球员，他在这里出生和成长，他热爱曼联。”

关于弗雷德，他补充道:“在过去的两场比赛中，他在中场一直很稳固。他如同磐石一样。当我们在前场高压对手，我们知道可以依靠他。

“他现在做得很好。我们只专注于一项工作，那就是赢得比赛。”

索尔斯克亚的球队在周四4-0战胜阿尔克马尔的比赛中保持了他们最近的良好势头，确保了他们以欧联小组赛的第一名出线，并且期待在周日主场迎战埃弗顿的比赛中取得四连胜。

尽管在与这些球队的比赛中取得了不错的成绩，曼联仍然在联赛中击败一些较弱的球队的过程中略显挣扎。

埃弗顿不太可能在代理教练邓肯·弗格森的带领下打一场太过扩张的比赛，这可能会给红魔带来更严峻的考验。

但是林加德相信2-1战胜曼城给球队带来了巨大的鼓舞，让他们再次相信自己的能力。

“这是一场重要的胜利。我们从那场比赛中获得了很多信心。我们现在就向前看。我们不想在这上面花太多时间，但这确实是一个不错的表现。我们必须相信自己，支持自己。”

“我们对此很有信心。当我们像以前那样开始时，没有人能防得住我们。我们必须专注于我们的工作和我们能做的事情。”

林加德是曼联青训学院毕业生中的一员，和拉什福德和麦克托米奈一样，成为了首发11人的常客。

在索尔斯克亚执教的第一年，他监督了更多年轻球员的融入，在这位前卡迪夫城教练的带领下，格林伍德和威廉姆斯开始有了固定的出场时间。

而林加德相信中场组织者小天使戈麦斯将会是下一个在梦剧场留下标记的年轻明星，这位19岁的球员本赛季已经有四次机会了。

“他是下一个站稳脚跟的青训球员，”林加德补充道。“我从小就看到他的能力。他是难以置信的。”

“每天在训练中，他都很努力，只是在等待机会。他很有创意，很有技巧，还有速度。”