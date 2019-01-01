球迷们不信英格兰？拉什福德坚称冠军指日可待

红魔前锋相信从欧国联开始，已经回归正轨的三狮军团将一步一步赢得冠军荣誉。

当地时间周四晚上，拉什福德和他的队友们将在欧国联半决赛与荷兰队展开激烈较量。

去年夏天的世界杯，英格兰杀入四强，在半决赛中遭最后的亚军克罗地亚淘汰。拉什福德也参加了俄罗斯世界杯。他认为，过去的成绩已经过去，未来，索斯盖特的球队还将走得更远。

这位红魔前锋告诉《镜报》：“很多迹象都表明我们方向正确。”

“世界杯之前，我们就一直在赢球，我们发挥很好，但到了面对强队的比赛——那些我们希望与之并肩的精英球队——我们好几次都失手了。”

“但去年，我们遭遇了西班牙和克罗地亚，我们完成了突破，这证明了我们已经有所进步。”

“世界杯只是旅程的开始，而非冒险的终点。”

“如果我们希望实现我们的理想，成为世界第一，那我们就必须战胜那些最强的球队。”

英格兰成为世界第一的下一步将从欧国联半决赛开始。除了英格兰与荷兰，瑞士和葡萄牙也将争夺一个决赛名额。

拉什福德继续说道：“荷兰很难打，但我们已经下定决心。也没过去多久，回到2016年欧洲杯，我不认为我们的球迷相信我们可以赢得任何荣誉。”

“但现在，我想一切都不一样了。距离我们上一次夺冠已经过去了很久，但一切都会好的。”