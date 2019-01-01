球童助热刺快发边线球 改写战局获穆帅"示爱"

在白鹿巷0-2落后之时，热刺得到了一名小球童的帮助，并且因此拉开了反击的大幕。

主场迎战奥林匹亚科斯是穆里尼奥就任热刺新帅后的首场欧冠比赛。在比赛的前20分钟，热刺一度陷入0-2落后的被动局面，直到半场结束前，阿里才为主队打破僵局。

下半场第50分钟，热刺获得一个前场右侧界外球。奥里耶在小球童的帮助下迅速掷出皮球，小卢卡斯前插接球，将球送入禁区后得到凯恩包抄接应，后者将球打入，热刺才得以扳平比分。随后凭借奥里耶的破门和凯恩梅开二度，热刺最终4-2逆转取胜，以小组第二的身份晋级16强。

进球后，穆里尼奥主动上前与那名帮助球队吹响反击号角的小球童击掌拥抱。

赛后，葡萄牙人接受BT体育采访时也谈到了这个细节，他说道：“我真的爱这个机智的小球童，这孩子今天真的超棒。”

“他阅读了比赛并且读懂了比赛，做出了关键助攻，对他来说那会是一个非常重要的时刻，他将永生难忘。”

“半场前地那个进球非常关键，我没第一时间看到，是后来在大屏幕上看到的。”

“当你0-2落后的时候，如果你能够控制其他场次的比赛结果，你能知道一场平局就足以使球队晋级，那么我们在下半场就会以平局为目标，这样就很实际。”

除了穆里尼奥，舍伍德也向小球童送上了赞美。他告诉beIN体育：“看看这名球童，杰出！这个发球，完美！”

“我要是奥林匹亚科斯的主帅，我怕是要掐死他。”

上周，热刺将服务白鹿巷长达五年的波切蒂诺解雇，短短几个小时之后就官宣了穆里尼奥的加盟。

不过在换帅之后的头两场比赛，热刺的确都取得了胜利。作为新帅的穆里尼奥也肯定了球员们冷静的表现。

他说道：“我们有能力晋级下一轮，这对俱乐部的所有人以及球迷来说都很重要。”

“这很艰难，他们是一支出色的球队，组织性很强，他们打击到了我们的自尊和自信。”

“我不想让小伙子们在主场感受到这种压力，他们过去几个月都没能取得好的成绩。那是段很艰难的时光，比起要求他们做出改变或者战术谈话，我只是告诉他们保持冷静，保持自信，要相信我们自己。”