球王怒斥谣言 马拉多纳：老子才没有老年痴呆

迭戈·马拉多纳愤怒地否认了有关他患有无法治愈的老年痴呆症的报道。

马拉多纳在他的Instagram主页上发布了一段视频，坚称自己“不会死于”这种不可逆转的脑部疾病，并对谣言背后的人打上了烙印：“他们知道自己是谁的儿子。”

在阿根廷报纸Cronica发表一篇报道指出这位前巴塞罗那和那不勒斯球星患有“神经问题”和“阿兹海默病的前兆”之后，这位58岁的足坛传奇发表了自己的看法。

马拉多纳愤怒地说：“他们在撒谎，他们在撒谎。他们说到老年痴呆症，却不知道这是什么意思。阿兹海默氏症这个词很可怕。阿兹海默氏症患者会死亡。我不是死亡。这些儿子们知道把什么扔出去会造成混乱。我不搞混。”

他的律师马蒂亚斯·莫拉坚称，马拉多纳上周辞去了墨西哥球队多拉多斯的主教练一职，以关注自己的健康，并接受了肩部和膝盖的手术。

“马拉多纳在墨西哥领导一支足球队和技术人员，俱乐部进行了不同的健康检查，有些检查由心理学家和精神病学家进行，结果都令人满意，没有医学信息支持所报道的情况。”

他将阿兹海默症归咎于“一个只会制造冲突的恶意来源”，他补充道:“今天迭戈的注意力集中在自己的健康上，他将在肩膀和膝盖上做手术，这样他就能尽快回到工作岗位上。”