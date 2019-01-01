球王喜获王座 马拉多纳透露执教纽维尔的梦想

这位阿根廷传奇坐在一张特制的扶手椅上，看着他的球队以四球的优势击败了他的老东家。

迭戈·马拉多纳在拉普拉塔体操与击剑令人震惊的大胜之前，从他的老东家那里得到了英雄般的欢迎，他透露他希望回到纽维尔老男孩当教练。

马拉多纳在离开塞维利亚后曾在1993-94赛季在纽维尔短暂效力过一段时间，虽然他只踢了几场比赛，但在周二的比赛中，阿根廷人在拉普拉塔体操与击剑4-0大胜的比赛中被当成了国王。

如今，马拉多纳是处境艰难的拉普拉塔体操与击剑的主教练。他在一片欢呼声中步入马塞洛·贝尔萨球场，接受了纽维尔的一份特殊礼物，并与前阿根廷国家队队员马克西·罗德里格斯拥抱在一起。

马拉多纳随后获得了一个特别的王座并在上面签名，坐在他的扶手椅上观看了这场比赛。赛后，世界杯冠军、前阿根廷主帅马拉多纳对记者说：“我的心都碎了，因为我知道我会回来的。我的心告诉我，我会回来的，因为我想执教纽维尔。”

自马拉多纳9月加盟以来，拉普拉塔体操与击剑只赢过一场比赛，之前他曾执教墨西哥多拉多斯。然而，马拉多纳的拉普拉塔体操与击剑利用下半场的三粒进球让纽维尔吃了一惊。这为拉普拉塔体操与击剑带来了背靠背的胜利，在马拉多纳上任之前，拉普拉塔体操与击剑在本赛季的11场比赛中只得了7分。

马拉多纳于本周三庆祝了他的59岁生日，他说道：“在这里，我就是最大的。我把情况逆转过来。谁不想训练，谁就不会再上场。他会得到痛苦，深入骨髓。”

马拉多纳补充说：“今天我们没有失误，我的球员们跟着纽维尔的球员们跑遍了所有的地方，这就是我们取胜的原因。这场比赛踢得非常好。”

击败了纽维尔老男孩后，拉普拉塔体操与击剑摆脱了垫底的位置，他们超越了戈多伊克鲁兹。