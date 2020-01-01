球王儿子：贝利髋部手术后情绪低落并羞于出门

这位79岁的老人最近很少公开露面，因为他一直在为髋关节手术后的康复而努力。

据贝利的儿子埃蒂尼奥说，贝利情绪低落，由于身体不好而不好意思出门。

这位昔日球王将在10月份迎来80岁的生日，在经历了多年的髋关节问题后，他需要一个框架来帮助他走路。

他最近的许多公开露面都是坐在轮椅上的，他的儿子说，他的父亲因为身体不舒服而感到羞耻，不愿意离开家。

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“他很脆弱，”埃蒂尼奥告诉《环球体育》：“他做了髋关节置换手术，没有得到充分或理想的康复。”

“所以他有行动不便的问题，这引发了一种抑郁。想象一下，他是国王，他总是那么威风凛凛，而今天他已经不能正常走路了。只有借助帮助。他很害羞，很尴尬。”

“与他最近坐在轮椅上的时候相比，情况有所改善，但他仍然有很多行走困难。”

“他很尴尬，他不想出去，不想被人看到，也不想做任何需要离开家的事情。他是封闭的。”

巴西媒体此前曾报道过这位79岁老人的健康状况不佳。据称，他在1977年切除了右肾，后来又说他接受了肾结石切除手术。

在莫斯科举行的2018年世界杯抽签仪式上，贝利坐在轮椅上，据报道，一个月后他就因过度疲劳而跌倒。

今年夏天将迎来贝利第三次也是最后一次获得世界杯冠军的50周年纪念日，1970年巴西在墨西哥获得世界杯冠军时，贝利是许多人心目中有史以来最出色球队的关键一员。

他仍然是巴西的头号射手，拥有77个进球，被认为是有史以来最杰出的足球运动员之一。