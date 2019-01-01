球星警告 图赫尔：内马尔姆巴佩得像其他人一样

周三，法国豪门在没有大牌球员的情况下表现得很好，他们的教练强调当他们回归的时候必须证明自己的价值。

在观看了巴黎圣日耳曼在欧冠揭幕战中3-0轻松击败皇家马德里后，主教练托马斯·图赫尔宣布回归的球星们必须在球队中赢得一席之地。

周三在王子公园球场，人们看到姆巴佩和内马尔都在看台上观看了比赛，法国人因伤缺阵，而巴西人则是两场禁赛中的第一场。

由于卡瓦尼也因伤缺阵，图赫尔的球队在没有大牌球员的情况下也给人留下了深刻的印象。迪玛利亚在对阵他的前东家的比赛中梅开二度，随后托马斯·穆尼耶在补时阶段又打入一球。

这是法甲卫冕冠军近乎完美的表现，他们的教练坚持认为，他的球星们必须与那些令人钦佩地填补了空白的球员们在对阵皇马时的表现相匹配。

“我对整个球队都很满意，因为这真的很困难，我们有很多机会，但也有一些阶段我们还是到了困难。”图赫尔告诉RMC体育。

“但我们保持了阵型，总是在拦截，保持紧密，压迫和紧凑，真的，这是一个完整的表现。”

“姆巴佩和内马尔看到了比赛，他们回来时必须像其他人那样做。”

“这很好，我们很高兴有这样一支球队，虽然并不总是这样。我们可以在没有球星的情况下打出一场好的团队比赛，这是绝对必要的。我必须做出艰难的决定，但这很好，在像巴黎圣日耳曼这样的俱乐部里，比赛必须是这样的。”

在与胡安·伯纳特的一记漂亮的二过一之后，穆尼耶在比赛的最后时刻锁定了巴黎圣日耳曼的胜利。

“我的进球是锦上添花。我更愿意着眼于集体利益。”

“这是一支非常好的球队，尽管缺少了我们的三名球星，但我们仍然是一个整体。我们踢得很好，就像一个真正的整体，在进攻端我们有很多机会，这是真实的，即使他们还在升温。”

“我们从来没有让这件事变得容易，他们几乎没有什么机会。”