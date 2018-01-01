球场悲剧再现 斯图加特队长父亲赛场不幸离世

足球场上的悲剧近日在梅赛德斯-奔驰竞技场再现，斯图加特队长兼中场核心克里斯蒂安·根特纳的父亲在主场2比1击败柏林赫塔的比赛后不幸离世。

斯图加特的德国中场克里斯蒂安·根特纳的父亲在周六球队与柏林赫塔的比赛后，在梅赛德斯-奔驰竞技场不幸去世，目前斯图加特官方已经证实了这一事件。

尽管已经年满33岁，根特纳依旧是斯图加特的主力中场，在对阵柏林赫塔的比赛中，这名球队队长首发并打满了全场。正是他在第76分钟助攻马里奥·戈麦斯打入了致胜进球，赛后，多家媒体均将他评为了与戈麦斯并列的全场最佳。

在俱乐部官方网站上发布的一份声明中，斯图加特宣布根特纳的父亲在比赛结束后，于梅赛德斯-奔驰竞技场意外去世。

声明中写道：“斯图加特为球队队长克里斯蒂安·根特纳的父亲赫伯特·根特纳的去世而哀悼。在主场对阵柏林赫塔的比赛后，他不幸死于体育场。”

“俱乐部全体成员在这个困难时刻向根特纳一家表示支持和慰问。”

除了斯图加特，其他几家德甲俱乐部，包括那场比赛的对手柏林赫塔和根特纳的前俱乐部沃尔夫斯堡，也表达了他们的哀悼，而拜仁铁卫杰罗姆·博阿滕也在推特上表达了自己对根特纳的同情。

沃尔夫斯堡在推特上写道：“亲爱的基督徒，我们祝愿你和你的家人在这些困难时刻充满力量，与你同在。”