球商加人格可掌红魔 索帅坚称确定能做才来的

尽管索尔斯克亚是否真的有能力执教曼联一直受到外界质疑，但曼联主帅对于自己的能力仍然十分自信。

曼联过去五场英超比赛都未尝败绩。在周日与埃弗顿的主场比赛前，他们目前位列积分榜第6位。

去年12月，索尔斯克亚接替穆里尼奥成为了红魔新帅。在转正之前，挪威人带领球队一扫颓势，打出了一波19战14胜的好成绩。但转正之后，特别是在新赛季开局阶段，曼联始终难以找到状态。

好在最近两场分别对阵热刺和曼城的比赛，红魔都取得了胜利。这也暂时缓解了索尔斯克亚肩上的压力。

根据《镜报》的消息，索尔斯克亚告诉英国媒体，他始终相信自己有能力执教曼联。

这位曼联主帅说道：“我一直相信我可以执教这家俱乐部。如果我认为自己无法做到，我最初就不会接受，因为我对曼联是绝对坦诚的。”

“我认为我在战术方面有足够的球商，并且我有一个超棒的团队在支持我，也不全是我的功劳。”

“我很荣幸能够请来卡里克，费兰和麦肯纳，我想他们已经感受到我可以胜任这份工作。”

“对我来说，这关乎与对待人的正确方式。执教曼联就是考验你如何对待你的团队成员，你的球员，其他所有人都一样。这与我在哪家俱乐部无关，这是我自己的性格特质。”

如果周日能够战胜埃弗顿，曼联将能够上升到积分榜第五位，并且将与第四位的切尔西的分差缩小到2分。

红魔在过去三场各项比赛中打入8球，取得全胜，拉什福德成为了其中的关键。索尔斯克亚也对这名英格兰前锋的表现非常满意，甚至将他与五届金球奖得主C罗进行比较。

“这两人都有技术，有身体，有态度，能够为球队做出贡献。”

“小伙子（拉什福德）有机会成为世界最顶级球员，让我们期待他的状态能够继续保持。”