球员远东行主帅一无所知？瓜帅爆粗立志投身Ins事业

法国国脚门迪依旧难改他沉迷社交媒体的作风，他本周在Ins上的一个玩笑使得曼城主帅瓜迪奥拉一度在记者会上爆粗。

法国后卫门迪在去年11月遭遇膝伤后，至今仍处在康复阶段。本轮对阵切尔西的比赛，门迪依然不具备上场条件。瓜迪奥拉也同意他前往巴萨和巴黎以便更好养伤。

而就在周五，门迪在自己的Instagram上发布了一段短视频，定位显示在香港国际机场。

当在赛前新闻发布会上被问到球员飞赴远东是否在计划之内时，瓜迪奥拉不禁脱口而出：“啊！我不知道这事！F***！他真幸运！”

“之前他来告诉我说他会去巴黎一天，这没问题，因为巴黎很近。但香港很远啊，我真的不知道。”

“我必须要注册一个Instagram账号来掌握球员的动态了，因为我真的不知道。昨天，他还在巴萨呢！”

不过门迪本人很快在推特上发布了另一段视频，对香港之行做出了解释：“不，非常显然，没有。”

“这是我与我的优步司机开得玩笑。我不想制造麻烦的，佩普。”

而这已经不是门迪本赛季第一次因为使用社交媒体而激怒主帅了。早在去年8月，他就已经被瓜迪奥拉警告要专注于足球而非网络。

在从摩纳哥来到伊蒂哈德之后，他也曾承诺会减少社交媒体的使用，不过现在看来，他在许多平台上仍然保持着不低的活跃度。