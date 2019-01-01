球员为战术困惑 萨里仍坚持阿扎尔伪9不动摇

萨里带领蓝军切尔西在赛季初风头无两，但在最近一段时间遭遇困难，意大利人坚持使用阿扎尔踢伪9号的战术也遭到了队员们的质疑，在切尔西0比2不敌阿森纳后，萨里批评了球员们的表现，表示仍会坚持自己的战术。

英格兰媒体《泰晤士报》消息，蓝军主帅萨里在当地时间周一的训练课开始之前与球员们进行了谈话。

萨里在切尔西0比2输给阿森纳后批评球员们难以被激励，他在和球员们的交流中对此进行了澄清。但是仍然坚持自己的立场，他认为球员们在本赛季的一些关键比赛中的态度有待提高，不仅包括0比2不敌阿森纳的比赛，也包括在11月份1比3输给热刺的比赛。

现年60岁的萨里在去年夏天离开那不勒斯来到斯坦福桥，接任被解雇的孔蒂。

赛季初期，萨里带领球队长期不败，并且一度占据积分榜榜首，与曼城和利物浦并驾齐驱，是本赛季英超冠军的有力争夺者。然而，现在他们位于积分榜第四位，仅拉开身后的阿森纳和曼联3分。

《泰晤士报》消息，萨里和球员们的交流很平和，他指出了球队在对阿森纳比赛中的不足之处。不过仍然有一些球员对萨里对阿扎尔的使用感到困惑。萨里在本赛季开始以来坚持使用阿扎尔踢伪9号，无锋战术在初期奏效后，现在陷入困境，而阿扎尔本人已经明确表示他喜欢踢边路。队内的正印中锋吉鲁却只能空坐板凳。

不过该报道仍然表示，球员们仍然支持萨里。他们将在本周中与热刺展开联赛杯半决赛次回合的较量，萨里的球队在首回合中0比1败北，这一次是球队重回正轨的机会。