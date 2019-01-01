“球员不应受此对待” 伊卡尔迪律师或起诉国米

阿根廷人声称自己遭受了区别对待，他已经提起诉讼，要求俱乐部赔偿他150万欧元并且恢复他参与训练的资格。

这位26岁的前锋从上赛季末期开始就一直与俱乐部矛盾不断，他先是被剥夺了队长袖标，又遭到球队雪藏，将他踢出阵容。

新帅孔蒂来到梅阿查之后，显然也没有把伊卡尔迪放进自己的未来计划。而阿根廷国脚此前使用的号码，也被换给了刚刚从曼联转会加盟的卢卡库。当然，伊卡尔迪仍被排除在球队训练之外。

伊卡尔迪的律师最近表示，国米对待球员的方式很不公平，如果球队不欢迎伊卡尔迪回归，那么他们将对俱乐部采取法律措施。

这名律师告诉Corriere dello Sport：“在8月初，我就已经针对伊卡尔迪回归训练的事，给过俱乐部警告。”

“作为回应，我收到了公司的正式信函，表示他早已在团队当中。但众所周知，他没有参加技战术训练。他与俱乐部的合同要在2021年到期，他也宣布会尊重这份合同，但他单方面被认为可出售。”

“在其他俱乐部，这也是一种惯常做法，但我想问‘这是对的吗？’，这项仲裁在未来可以成为一个法律问题。我们希望证明，一位球员不应该被这样对待。”

“在我看来，我们没法得到一个解决方案，但我们希望能够得到和其他国米球员一样的对待。现在让我们看看俱乐部会给出什么回应吧。如果伊卡尔迪离开，我们就会撤讼，否则......”

“他在精神上受到了伤害，受到这样的歧视是很反常的：被拿掉队长袖标，没有出现在球队的集体照里，号码（被给了卢卡库），缺席训练。”

律师同时强调，诉讼无关金钱，伊卡尔迪唯一的诉求就是回归训练。

“我希望澄清一点，要求损害赔偿是诉讼的必然结果，不是球员的个人诉求。”

“现在的情况与金钱无关，因为伊卡尔迪所希望的，是重新回到国米的计划之内。”

“我们现在必须等到五天，等到法院受理。我认为俱乐部会等待直到周一转会窗关闭。”

“当然，如果伊卡尔迪能够转会，我们就会撤诉。”