珍惜首发机会 吉尔莫：我不是害羞 我是苏格兰人

这名高水平的年轻球员在与格里姆斯比的联赛杯比赛中完成了他的处子秀，而之前，他已经在英超联赛中有过亮相。

比利·吉尔莫在对阵格里姆斯比的比赛中完成了首秀，这位18岁的球员急切地指出他并不紧张也不害羞。

他在联赛杯第三轮蓝军7-1大胜的比赛中的表现证明了这一点。

吉尔莫在球场中路为兰帕德的球队牵线搭桥，这是他在高级别比赛的第一次首发，他的表现引人注目。

这位天才少年已经在与谢菲尔德联队的英超联赛中获得了他的上场时间，并且迅速崛起。

他将此归因于自己的根源，他在切尔西官方网站上谈到了自己能够无缝融入众星云集的阵容的原因：“我是苏格兰人!

“不，我不害羞。在球场上我关注的就是足球。如果你不说话，你在球场上又能干什么？你需要沟通。我热爱足球，我在比赛的很大一部分的工作就是去交流。”

“我只是一步一步来。我在U23时，我们做得很好。当然，我想在一线队得到尽可能多的机会。我只需要继续努力训练，努力工作。”

吉尔莫看起来很适合切尔西的中场位置。

他轻松地从青训学院的行列中走了出来，赢得了很多赞誉。这位苏格兰U21国家队的球员很高兴能在这个大舞台上展示自己的能力。

这名饱受赞誉的年轻球员补充道：“这是我第一次完整的首发亮相，这是一种非常好的感觉，获得胜利是非常好的。”

“这是让人非常震惊的。走在所有切尔西球迷面前，这是一个伟大的夜晚。男孩们表现得非常好。你可以看到我们进球时的进攻威胁。”

“教练来了之后表示他想启用年轻人。这对我们来说是一次很好的经历，我们从中获得了信心。我为此付出了很多努力，所以这并不令人震惊，但我必须站出来，展示我的能力。我想我踢得很好。”

如果吉尔莫仍然是兰帕德的联赛杯计划的一部分，那么他可能有机会在第四轮对阵曼联时首发。