珀斯光荣状态正佳 剑指队史亚冠首秀

珀斯光荣将首次亮相亚冠联赛，他们将冲击一个淘汰赛名额。

本周二晚，亚冠联赛赛场将迎来一场里程碑较量，澳超球队珀斯光荣将上演队史首场亚冠联赛，他们的对手是J联赛劲旅东京FC。这一场比赛，西澳球队期待着给球迷们留下美好回忆。

率队在澳超联赛完成9轮不败之后，珀斯光荣队主帅托尼·波波维奇坚信他的球队能够在本场比赛中保持良好状态。

东京FC方面，新赛季J联赛一月底刚刚来开大幕，球队2020年的前四场比赛仅拿下一场胜利。而这唯一一场胜利，正是来自于球队在亚冠联赛资格赛中战胜菲律宾球队谷神星。不过，与珀斯光荣首轮和上海绿地申花的比赛被迫推迟不同，东京FC已经完成了赛季亚冠首秀，他们在客场1-1被蔚山现代逼平。

其他球队

总而言之，珀斯光荣主场拿分的可能性很大，球队关键先生、西班牙人迭戈·卡斯特罗有望带伤出战。

波波维奇麾下的阵容相当完整，并且保留了包括韩国后卫金洙范在内的四名外援。一月份，珀斯光荣还签下了文斯·里亚、塔雷克·埃尔里奇、丹尼尔·马尔奎什以及卡罗·阿尔米恩托，进一步增强了球队应对多线作战的能力。遗憾的是，球队大将克里斯·伊科诺米迪斯本月初十字韧带受伤，有可能缺席一整年的比赛。

在球队正式亮相亚洲赛场之前，珀斯光荣队老板托尼·塞奇近日透露他很有可能将球队转手卖出，目前正在谈判当中。这样的传闻无疑令不少球迷担心，但主帅波波维奇对外表示场外因素不会影响球员们的表现。

“没有影响，所以我并不担心。这是媒体新闻的一部分，这种球队易主的新闻肯定是大头条。球员们没受影响。我跟托尼·塞奇已经合作了18个月，我知道他深爱着这家俱乐部。我很清楚，塞奇不会让俱乐部有任何风险。”

“我们现在的老板全身心都为了俱乐部，也投入了大量资金，拒绝了很多收购邀约。我对塞奇非常有信心，我认为他会做对俱乐部而言正确的决定。这是我们现在为什么如此平静的原因。”

赛场外，珀斯光荣即将迈入新篇章，而亚冠赛场的冒险才刚刚开始，球队有决心在对阵东京FC的比赛中取得良好结果。