珀斯光荣主帅：不希望球员崇拜曼联

这位澳大利亚教练说，球员们有时间在赛后进行回味，但不是在比赛期间。

珀斯光荣队教练托尼·波波维奇呼吁他的球员们在周六晚上的友谊赛之前不要被曼联的众多球星所吸引。

这支A联赛球队阵中很多人都是红魔的球迷，包括波波维奇的两个儿子之一，他们将第一次与他们作为球迷所支持的英雄们进行比赛。

波波维奇渴望珀斯光荣希望能充分利用与世界顶级球队之一交手的机会。他说，一旦比赛结束，他们有足够的时间来回味。

波波维奇说:“我相信我们有时间去欣赏他们，并在赛后考虑一下你和谁比赛。”但我们不希望他们在比赛中这样做。我们队中有些球员对曼联没有获胜感到失望，他们熬夜看比赛。我有一个儿子(加布里埃尔)，他没有错过任何一场曼联的比赛。这显示了他们作为一个俱乐部是多么的庞大和特殊。对曼联的比赛是这些球员从未经历过的，也许以后也不会再经历了。所以你想要充分利用它。你可不想在那天怯场。我真的希望球员们能放松下来，享受比赛，也能集中精力，到球场上展示我们的足球。”

珀斯光荣将以残阵出战，外援迭戈·卡斯特罗和安迪·基奥将缺席，澳大利亚三人组合克里斯·伊科诺米迪斯、马修·斯皮拉诺维奇和迪诺·朱比奇也将缺席。

然而，球星前锋布鲁诺·福纳罗利将在从墨尔本城加盟后首次为俱乐部在重要赛事中出场。

曼联可能会有一支几乎全主力的阵容，只有卢卡库和马夏尔因为伤病缺席训练。

阿莱克西斯·桑切斯在智利参加完美洲杯比赛后仍在度假，而弗雷德和马特奥·达米安也没有因为个人原因前往澳大利亚。